Scrisori autentice ale unor copii către Dumnezeu Cineva mi-a trimis textul de mai jos. Scrisori catre Dumnezeu. Ale unor copilași. Mi s-a parut haios, interesant, deosebit. Și am zis sa vi-l arat și voua. – “Draga Dumnezeule! Daca esti atent duminica in biserica, iti arat pantofii mei cei noi.” – “Dumnezeu! Vreau sa traiesc 900 de ani, ca tipul acela din Biblie.” – “Niciodata n-as fi crezut ca movul se potriveste cu portocaliul, pana ce n-am vazut apusul de soare, pe care l-ai facut marti seara. A fost tare misto…” – “La scoala de duminica ni s-a explicat ce si cate faci. Cine-ti face treaba cand esti in concediu?” – “De unde ai aflat ca tu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masuri de restructurare la CE Hunedoara Foto Ilie Pintea RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - În urmatoarele saptamâni, 350 de mineri de la Complexul Energetic Hunedoara vor fi disponibilizați, în cadrul programului de restructurare. Între timp, noul contract colectiv…

- Doctorul Monica Pop a susținut la Antena 3 ca este de acord cu legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania. Mai intai Monica Pop a fost intrebata la Antena 3 ce parere are despre ce este in spatele realizarii jucariilor infricoșatoare pentru copii. Aceasta a spus ca persoanele care creeaza…

- Iți plac mașinile vechi? Clasice? Bineinețeles ca iți plac! Cui nu? Noi cel puțin, echipa cauțimașina.ro suntem pur și simplu fascinați de mașinile vechi, mai ales cele cu un vibe aparte. Așa ca, din dorința de a te inspira și pe tine, am intocmit o chiar și o lista cu cateva din cele mai reprezentative…

- Iți plac mașinile vechi? Clasice? Bineinețeles ca iți plac! Cui nu? Noi cel puțin, echipa cauțimașina.ro suntem pur și simplu fascinați de mașinile vechi, mai ales cele cu un vibe aparte. Așa ca, din dorința de a te inspira și pe tine, am intocmit o chiar și o lista cu cateva din cele mai reprezentative…

- Orarul magazinelor Dedeman de Sfanta Marie. Programul pentru ziua de 15 august. Vești bune pentru clienții Dedeman. Pana acum, programul de funcționare al magazinelor Dedeman din Romania nu a suferit modificari, drept urmare, de 15 august, romanii pot merge la cumparaturi dupa orarul normal. Menționam…

- Vadim Bakatin a condus faimosul serviciu sovietic de securitate – KGB, in 1991, in timp ce nepotul sau a facut parte din lotul francezilor pentru UEFA Youth League. Nepotul – Vadim Dmitrievici Bakatin (24 de ani), este fotbalist, in prezent fara angajament, și a fost internațional de juniori al Rusiei…

- Patruzeci și doua de persoane – copii și adulți – au fost atacate de macaci hoinari la inceputul acestei luni, in orașul Yamaguchi din vestul Japoniei, transmite BFMTV. Atacurile de o amploare neobișnuita au obligat autoritațile locale sa recurga la arme tranchilizante. Ziarele japoneze au furnizat…

- Mihai Leu (53 de ani) a reacționat dupa ce automobilul pe care il conducea a lovit doi copii la raliul de la Targu Mureș. Leu i-a invitat la masa pe cei doi copii si le-a oferit acestora trofeele pe care el le-a castigat la etapa de la Targu Mures. „Imi pare nespus de rau pentru tot ce s-a intamplat,…