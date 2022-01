O scrisoare trimisa de un soldat american, care stationa in Germania, catre mama sa din Massachusetts, a fost livrata cu 76 de ani intarziere. Aceasta a fost gasita abia acum, intr-o unitate de distributie a Serviciului Postal din Pittsburgh. Sgt. John Gonsalves, in varsta de 22 de ani pe atunci, i-a scris mamei sale din Woburn in decembrie 1945, dupa incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial. „Draga mama, am primit o alta scrisoare de la tine astazi si m-am bucurat sa aud ca totul este in regula. In ceea ce ma priveste, sunt bine si ma descurc. Dar mancarea este destul de proasta, de cele…