Scrisoarea unui invatator: "Domnule ministru, va multumim pentru jignirea si amenintarea cu inspectii inopinate la clasa"

Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES la Lisabona, Oana Ghita, transmite: Trupa The Humans, ce a reprezentat Romania la Eurovision 2018, declara, pe pagina oficiala de Facebook, ca nu se va opri dupa cea de a doua semifinala a cantecului european si lanseaza un indemn la sustinere pentru artistii romani, "in…

- Cireșe din Turcia tratate cu Imazalil și Thiabendazon, substanțe considerate toxice, însoțite de recomandarea de a nu le fi consumata coaja, sunt puse în vânzare în România. Directorul general în ANPC Paul Anghel reamintește ca legislația europeana interzice folosirea…

- Draga redacție, la data de 15 februarie 2018, m-am ințeles cu medicul Vasile Movileanu sa ma prezint la ora 8:00 pentru protezarea danturii. Am sunat la taxi, la ora 7:00, de mai multe ori, dar mi s-a raspuns de fiecare data ca n-au mașini. Atunci am plecat cu microbuzul pe de ruta nr. 2, in care am…

- "In urma mesajelor venite din partea societatii civile, am ajuns la concluzia ca paragrafele din proiectul meu privind restrictionarea traficului pentru autoturismele din clasa Euro 3 si Euro 4 nu sunt in concordanta cu situatia actuala, tinand cont de cerintele cetatenilor. Si, din acest motiv,…

- Remus Pricopie, rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), intervine in scandalul locurilor repartizate la facultati, programe de master sau la doctorate. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Pricopie susține ca acțiunile ministrului Educației, Valentin Popa,…

- Juventus București se muta la Voluntari. Juventus București a disputat cu CFR Cluj ultima partida susținuta pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Incepand cu prima partida din play-out, cea cu ACS Poli Timișoara, formația antrenata de Marius Baciu se va muta pe arena din la Voluntari in calitate de gazda.…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018-2019: Inspectoratele școlare județene au publicat listele cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte. Astfel, parinții pot afla care este școala de circumscripție,…

- Gestul a doi polițiști care au oprit din patrulare pe Autostrada București – Pitești pentru a ajuta o șoferița sa iși schimbe cauciucul spart a devenit viral pe Facebook. Dupa ce in urma cu cateva zile o tanara a postat pe Facebook o fotografie cu doi polițiști care schimbau cauciucul de la mașina sa, …