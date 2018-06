Stiri pe aceeasi tema

- Emeric Kolbaszer este disperat pentru ca mai are la dispozitie doar cateva zile pentru a primi din partea primariei semnatura pentru dosarul pe care il are de depus la APIA, de care depinde si finantarea unor proiecte.

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, a cerut autoritatilor din regiunea italiana Piemonte sprijin pentru ca tot mai multi copii romani, care traiesc acolo, sa beneficieze de cursurile de limba, cultura si civilizatie romana in scolile in care studiaza, potrivit unui comunicat…

- Pilonul II de pensii este unul din putinele sisteme functionale, care aduce bani in plus romanilor prin investitiile pe care le face, iar Guvernul vrea sa il ia sub aripa, desi „statul a demonstrat ca nu este un bun administrator”, dupa cum a spus chiar ministrul de Finante Eugen Teodorovici.

- Cea mai mare cultura bio de goji din Romania e in pericol dupa ce proprietarul plantației a fost somat de primaria unei comune din județul Satu Mare sa elibereze terenul. Actul de inchiriere pe care fermierul il are cu parohia greco-catolica din zona ar fi ilegal, spun autoritațile. Acum barbatul risca…

- Noile vouchere de vacanța pentru bugetari deja au fost printate și, in cel mai scurt timp, vor fi distribuite catre anagajații de la stat. Și chiar daca se vor face fraude cu ele, ministrul este mulțumit de acest lucru „pentru ca banii vor ajunge tot la stat”, a anunțat ministrul Turismului, Bogdan…

- Tudorel Toader si-a castigat pensia nesimtita de 4.000 de euro in instanta. Procesul a semanat cu o parodie! Casa de Pensii a invocat decizii ale Curtii Constitutionale, din completul careia chiar Tudorel Toader a facut parte. Cu toate acestea, instantele au mers pe mana petentului Tudorel Toader, acordandu-i…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, a declarat joi seara ca banii din donațiile pentru achiziția sculpturii lui Constantin Brancuși "Cumințenia Pamantului" nu pot fi returnați persoanelor care au donat. "Sunt oameni de buna-credința care au participat și au donat. Conform legii,…