Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra a transmis o scrisoare fanilor la încheierea mandatului de selectioner, în care îsi cere iertare pentru dezamagirea produsa. El subliniaza ca are mare încredere în noul staff tehnic al echipei nationale, pe care îl va sprijini neconditionat, transmite…

- O reclama la o bautura carbogazoasa cu mesajul „Uneori cel mai frumos cadou este sa ascultam", amplasata in fața sediului SRI Iași, a fost inlocuita, miercuri, cu un afiș al Operei Naționale Romane, potrivit Mediafax.O fotografie cu reclama Coca Cola, amplasta in fața sediului SRI din Iași,…

- Un barbat de 72 de ani din Craiova, a fost vineri gasit decedat in zona liniei de cale ferata de la Facai, dupa ce ar fi fost lovit de un tren, scrie Agerpres. Potrivit IPJ Dolj, in cursul zilei de vineri, politistii au fost sesizati ca trupul unui barbat, a fost gasit pe camp, in zona liniei de…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat, duminica, dupa ce si-a exercitat dreptul de a vota, la o sectie din Alba Iulia, ca a votat cu inima, pentru ca isi doreste o Romanie in care sa dispara ura, potrivit AGERPRES. "Am votat cu inima, pentru o Romanie in care sa dispara…

- Sunt momente grele pentru toți cei care l-au iubit și apreciat pe Mihai Constantinescu. Trupul neinsuflețit al regretatului artist a fost depus la Biserica Sfanta Parascheva din București, acolo unde oamenii au mers pentru a-i aduce un ultim omagiu.

- “Doamne, Iisuse Hristoase, milostivește-Te de copiii mei (numele), pazește-i cu acoperamantul Tau, ferește-i de uneltirile celui rau, departeaza de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor, daruiește-le inima smerita. Doamne, toți suntem fapturile Tale, ai mila de copiii mei aceștia (numele)…

- Catalin Botezatu trebuie sa fie supravegheat de medici, motiv pentru care a mai ramas in Turcia dupa control, dar a decis sa transmita un nou mesaj public. "In ceea ce ma priveste imi revin incet, dar sigur, am facut un nou control la si in curand totul va intra in normal! Multumesc inca o…

- Au trecut trei ani de cand Aurelian Preda s-a stins din viața. Familia a pregatit un moment de pomenire la Manastirea Dervent, acolo unde fiica lui s-a pozat și a scris un mesaj dureros pe rețelele de socializare.