Scrisoarea unei mame: ”Când trimiți copilul la școală, în condițiile din România…” ”Stimați guvernanți, un lucru important pe agenda dvs este legat de redeschiderea unitaților de invațamant, de la gradinițe pana la universitați. Sunt mama de doi copii și aș vrea sa va adresez niște intrebari. Dupa cum sunt sigura ca știți, școlile din mediul urban sunt, aproape fara excepție, supraaglomerate. Clasele de 20 de elevi, cu o suprafața a salii de clasa adecvata la numarul de suflete care petrec acolo intre 4 și 8 ore pe zi, exista numai pe hartie. Realitatea noastra este alta: clase de peste 30 de elevi (adesea peste 35), inghesuiți in spații in care abia incap bancile, printre care… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

