- Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața, joi, 8 septembrie, in castelul ei scoțian de la Balmoral, insa suverana a lasat o scrisoare secreta scrisa chiar de ea, intr-un seif, și nu poate fi deschisa pentru inca 63 de ani. Iata cui i se adreseaza mesajul!

- Portretul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost proiectat pe cladirea Operei din Sydney (Australia). Acesta reprezinta un gest de respect pentru suverana, care a fost și regina a Australiei. Regina Elisabeta a II-a a fost și șefa Australiei, dar și a altor 13 state din afara Marii Britanii:…

- Odata cu trecerea in neființa a Reginei Elisabeta a Marii Britanii, artiști, actori, politicieni și figuri emblematice din toate colțurile lumii și-au prezentat condoleanțele pentru pierderea liderului coroanei regale britanice. Cine este singurul roman decorat vreodata de regretata suverana. Florin…

- ​Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani. Ea a urcat pe tron in 1952, avand o domnie de 70 de ani. Britanicii au sarbatorit in iunie jubileul de platina al Reginei Elisabeta a II-a, la implinirea a șapte decenii de domnie. Pe fondul mai multor probleme de […] The post…

- Familia regala britanica este in doliu, dupa ce, in dupa-amiaza zilei de joi, 8 septembrie, Regina Elisabeta a II-a a incetat din viața, la varsta de 96 de ani, la reședința sa din Scoția, Castelul Balmoral. Prințul Charles o va succeda pe mama sa la tron și va deveni regele Marii Britanii. Cum arata…

- Tzanca Uraganu a fost autorul unei glume sinistre referitoare la Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, dupa moartea acesteia. Intr-un clip video devenit viral pe TikTok, manelistul și-a amuzat urmaritorii cu o gluma ce poate fi considerata deplasata.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani, dupa 70 de ani de domnie. Anunțul trist a fost facut de catre Palatul Buckingham printr-un comunicat: „Regina a murit in pace in aceasta seara, la Balmoral”. Vestea decesului monarhului a intristat o lume…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața, in urma cu cateva ore, la varsta de 96 de ani, iar o lume intreaga este in doliu și o plange. Și fostul Președinte al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush a postat un mesaj pe rețelele de socializare, dupa decesul Majestații Sale.