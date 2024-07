Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a trimis o scrisoare președintelui Consiliului European Charles Michel și liderilor UE dupa vizita sa in Rusia, care conține un "rezumat" al discuțiilor sale cu liderul rus Vladimir Putin. In scrisoare, Viktor Orban explica ce a discutat cu Vladimir Putin și care sunt…

- Premierul ungar Viktor Orban a scris o scrisoare confidențiala pe care a trimis-o președintelui Consiliului European Charles Michel și liderilor UE dupa vizita sa la Moscova, in care a facut un „rezumat” al discuțiilor pe care le-a avut cu Vladimir Putin, scriu mai multe publicații ucrainene.

- Premierul ungar Viktor Orban considera ca este imposibil ca presedintele rus Vladimir Putin sa atace o tara membra a NATO. Declarațiile acestuia au venit dupa ce a afectuat o vizita in Moscova la finalul saptamanii trecute.

- Premierul ungar Viktor Orban considera ca este imposibil ca presedintele rus Vladimir Putin sa atace o tara membra a NATO. ”Niciun om serios nu poate vorbi despre o intentie a Rusiei de a ataca NATO”, a declarat Orban intr-un interviu publicat luni de cotidianul german Bild. Atacarea NATO este absolut…

- Premierul ungar Viktor Orban a ajuns la Moscova pentru a se intalni vineri cu presedintele rus Vladimir Putin, atragandu-si critici din partea liderilor UE care l-au avertizat ca nu vorbeste in numele Uniunii Europene, relateaza Reuters si MTI.

- Premierul maghiar Viktor Orban a sosit, vineri, la Moscova. Liderul maghiar intenționeaza sa discute cu președintele rus Vladimir Putin diverse modalitați de soluționare a razboiului din Ucraina, transmite agenția rusa de presa TASS. Aceasta este prima vizita a unui lider european la Moscova, dupa cea…

- Negocierile privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeana incep oficial marți, 25 iunie, la Luxemburg, in cadrul unei conferinte interguvernamentale (CIG), relateaza AFP, citata de Agerpres.Inceperea discuțiilor are loc in urma unui acord obținut cu greu de țarile membre pe…

- Premierul ungar Viktor Orban, care se opune ajutorului militar acordat Ucrainei și continua sa construiasca relații cu dictatorul rus Vladimir Putin, a declarat ca Occidentul este "la un pas" de a-și trimite soldații in Ucraina.