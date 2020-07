Romanii vor primi prin poșta scrisori prin care vor fi inștiințați ca piața energiei electrice va fi liberalizata. Așadar, fiecare va avea posibilitatea sa iși aleaga furnizorul de electricitate, in funcție de cel mai bun preț pe care acesta il ofera. De cand se liberalizeaza piața energiei electrice Consumatorii care nu vor alege, vor plati […] The post Scrisoarea pe care o vor primi consumatorii de energie electrica in aceasta toamna. Masura intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021 appeared first on IMPACT .