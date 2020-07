Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane, intre care șase nigerieni, acuzați ca au inșelat mai multe persoane, simuland relații amoroase cu romani fara experiența in folosirea internetului, au fost trimise in judecata la Brașov. Metoda de inșelaciune, „scrisoarea nigeriana” este una dintre cele mai frecvente pe internet, potrivit…

- Cinci politisti au fost raniti in cursul acestor violente care au izbucnit in jurul orei 03,00 (01,00 GMT). O "ploaie de sticle" s-a abatut asupra politistilor care interveneau in luptele in care erau implicate circa treizeci de persoane in piata Opera. Aceasta piata a devenit un loc de adunare popular…

- Cele sapte persoane retinute pentru vanzarea de cannabis si MDMA au fost arestate preventiv, sambata, pentru 30 de zile, informeaza IPJ Cluj. Acestea fusesera retinute de DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele Cluj si Maramures.…

- CREDULI… Metoda “Accidentul” este cunoscuta in toate judetele tarii, din pacate. In Vaslui, in ciuda campaniilor de informare, exista totusi persoane care cad in capcana celor care suna, dandu-se drept rude apropiate sau chiar fii. Isi modifica vocile sau plang la telefon “plini de durere” pentru a-si…

- Un barbat si o femeie din judetul Iasi au fost arestati preventiv pentru inselaciune comisa prin metoda ‘accidentul’, prejudiciul fiind de 24.000 de lei, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Sectiei 1 Politie…

- Politistii si procurorii au facut 14 perchezitii in trei judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune, delapidare si spalare de bani, in cadrul caruia 23 de persoane juridice au fost prejudiciate de 2,3 milioane de lei.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni, 29 iunie, numarul romanilor infectați cu coronavirus. Astfel pana acum pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus . 18.912 a fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.634 persoane diagnosticate…

- Autoritațile au confirmat 18.982 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre acestea, 12.829 au fost declarate vindecate și externate, iar la ATI, in acest moment, sunt internați 182 de pacienți. Pana acum, 1.240 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. In județul…