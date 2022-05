Scrisoarea neurochirurgului: “Relația medic-pacient este un parteneriat încheiat pentru a învinge boala”, dr. med. Valentin Vulpe, Clinicco.

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 4 mai 2022, ora 18:00, Alianța Franceza din Suceava organizeaza, in cadrul Dupa-amiezelor francofone, o noua intalnire on-line destinata promovarii cantecului francez și francofon, Le chanteur du mois/Cantarețul lunii. Activitatea, conceputa sub forma unui interviu cu un interpret/a francofon/a,…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Judecatorii Curții Constituționale Federale de la Karlsruhe au stabilit, marți, ca puterile extinse acordate Oficiului Bavarez pentru Protecția Constituției (PC) incalca parțial drepturile fundamentale. La solicitarea Uniunii Creștin-Sociale, reglementarile vizand…

- Intr-o cantare a Bisericii noastre se spune așa: „Fericita este viața pustnicilor, celor ce se intraripeaza cu dumnezeiescul dor” [1]. De aceasta viața fericita, inmiresmata de parfumul isihiei, s-a invrednicit și preacuviosul parinte Cleopa Ilie, mare predicator și duhovnic al neamului romanesc. Pe…

- Centrul de Informare și Suport Iași – Ucraina este un program derulat in colaborare de Cluburile Rotary din Iași și Camera de Comerț și Industrie din Iași, cu suportul comunitații naționale și internaționale a cluburilor Rotary. Cei care apeleaza la serviciile Centrului vor putea primi informații și…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, in parteneriat cu Primaria Municipiului Radauți, organizeaza vineri, 25 martie, evenimentul intitulat „Marșul pentru viața” ediția a VII-a. Evenimentul va debuta la ora 16.00 la Biserica Sfanta Cuvioasa Parascheva din Radauți unde se va citi prima parte din Acatistul…

- Dispeceratele firmelor de taximetre din Iasi au avut cereri pentru transport in Germania, Italia sau Bulgaria. Cei care raman cheltuiesc banii pe chirii care sunt in jur de 1.000 de euro pentru trei luni. Un copil inscris la gradinita sau scoala privata inseamna peste 200 de euro pe luna. Serviciile…

- Bursa romaneasca sta mai bine decat cele din regiune, diferențele fiind semnificative. Perspectivele raman, totuși, incerte, iar riscul unor noi episoade de volatilitate, ridicat. Deși dobanzile sunt inca mult sub inflație, tendința acestora e de creștere. Bancile centrale din Europa de Est au facut…

- Șase amenzi in valoare de 9.500 de lei, 53 de avertismente și 120 de masuri sunt rezultatele controalelor efectuate de inspectorii de munca suceveni la stațiile de carburanți din județ in perioada 10-16 martie. Activitatea in domeniile Relatiilor de Munca/Munca nedeclarata: La actiune au participat…