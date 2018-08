Scrisoarea lui Rudolph Giuliani. Cine este autorul articolului din New York Times

Stiri pe aceeasi tema

- „Eu de atatea ori v-am explicat ca eu nu sunt comentator. Sunt atația care cred ca le știu pe toate și care iși dau parerea cu privirea la toate. Eu vorbesc in limita mea. Giuliani și el un om pana la urma din Statele Unite”, a spus Tudorel Toader. Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald…

- George Maior, actual ambasador al Romaniei in SUA si fost director SRI, a declarat luni, referitor la scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani, actual avocat al presedintelui Donald Trump, ca aceasta este expresia unui lobby initiat de forte interesate sa apere persoane cu probleme cu legea

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, in legatura cu scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, trimisa presedintelui Klaus Iohannis in care cere verificarea protocoalelor, ca Giuliani spune ceea ce a spus si el, nefiind nimic nou, adica protocoalele sunt nefiresti.