Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, le multumeste, la un an de cand a fost reales in fruntea tarii, tuturor compatriotilor care in urma cu sase ani l-au votat pentru prima data. Macron a scris de mana scrisoarea respectiva. “Inca din primul moment al acestor sase ani, incerc, cu responsabilitatea care este a mea si in functia pe care mi-ati incredintat-o, sa lucrez in slujba tuturor francezilor, a copiilor nostri si a interesului general”, a scris Emmanuel Macron, adaugand: “Contati pe tot angajamentul meu si pe determinarea mea”. Scrisoarea este datata 7 mai. Ales presedintele Frantei in 2017,…