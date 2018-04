Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana a respins cererea Madonnei de a retrage de la licitatie o scrisoare care i-a fost trimisa in 1995 de rapperul Tupac Shakur, in care acesta vorbea despre despartirea lor, informeaza AFP. Scrisoarea a fost initial pusa in vanzare de casa de licitatii Gotta Have Rock and Roll, in numele…

- Justiția franceza a validat respingerea naturalizarii unei algeriene care a refuzat sa dea mana cu reprezentantul unei prefecturi, in timpul ceremoniei de acordare a naționalitații franceze, scrie AFP.

- Intrebat daca parlamentarii PSD au boicotat audierea lui Mugur Isarescu din Parlament, de joi, Liviu Dragnea a negat, sustinand ca poate social democratii nu au avut incredere in intentiile conducerii BNR. "Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicotam BNR. O sprijinim de 28 de ani. Inteleg…

- O scrisoare "extraordinar de rara", scrisa de filosoful german Karl Marx si datata 1 octombrie 1879, s-a vandut joi cu peste 53.000 de dolari la o licitatie desfasurata la Boston (Massachussets, SUA), relateaza EFE. In scrisoarea trimisa de la Londra, Marx ii solicita editorului britanic…

- Celebrul chef Adrian Hadean a avut peste 100 de kilograme, dar a avut și extrem de multa ambiție pentru a scapa de multele kilograme in plus. Adrian Hadean este cunoscut publicului telespectator din țara noastra din postura de jurat la show-ul culinar „MasterChef” , de la Pro TV, din care a facut parte…