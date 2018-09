Scrisoarea Gabrielei Firea către PSD "Se incearca in ultimele zile acreditarea in spațiul public a ideii ca in partid are loc un razboi intre Gabriela Firea și Liviu Dragnea, din care PSD nu are decat de pierdut. In realitate, lucrurile nu stau deloc așa, și voi incerca sa explic de ce. In primul rand, nu se pune problema ca cineva sa aleaga intre mine și Liviu Dragnea, și asta dintr-un motiv cat se poate de simplu: așa cum am mai spus-o de nenumarate ori, și o mai spun inca o data, cu toata responsabilitatea, NU doresc sa fiu președintele PSD. Nu il critic pe președintele partidului pentru a-i lua locul și nici pentru a-l da afara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, scrisoare deschisa catre membrii PSD: Daca demersul meu va ramane fara rezultat, nu voi pleca din partid și refuz sa iau in calcul excluderea mea din partid!, a transmis vicepreședintele, aratand ca nu dorește sa fie candidat la prezidențiale și nici sa fie președintele PSD. ”Nu il critic…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, iși continua ofensiva din ultimele zile contra lui Liviu Dragnea. De aceasta data, cu o scrisoare. "Dragi colegi social-democrați, membri și simpatizanți ai...

- Dragi colegi social-democrați, membri și simpatizanți ai PSD Se incearca in ultimele zile acreditarea in spațiul public a ideii ca in partid are loc un razboi intre Gabriela Firea și Liviu Dragnea, din care PSD nu are decat de pierdut. In realitate, lucrurile nu stau deloc așa, și voi incerca…

- Presedintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, spune ca la Comitetul Executiv de la Neptun a votat impotriva propunerii Gabrielei Vranceanu Firea de retragere a sprijinului politic pentru ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan, si a spus ca nu a auzit de vreo grupare in partid care sa…

- Lia Olguța Vasilescu reactioneaza la scandalul dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea. Ministrul Muncii sustine ca Liviu Dragnea va parasi conducerea partidului doar in urma unui congres."Liviu Dragnea poate sa paraseasca funcția de președinte al partidului doar in urma unui congres. Deocamdata,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca afirmatiile primarului general, Gabriela Firea – care spunea ca o parte din “statul paralel” este in PSD si a acuzat ca unii dintre ei sunt spionati – sunt foarte grave, iar edilul ar trebui sa faca plangeri sau sa vina cu dovezi in acest sens. De asemenea,…

- Deși se afla in grațiile liderului PSD, Liviu Dragnea, șeful social-democraților clujeni a lipsit, astazi, de la ședința Comitetului Executiv Național (CEx), desfașurate la Neptun. Potrivit informațiior Actual de Cluj, Horia Nasra a spus „pas” ședinței CEx, convocate de Dragnea, in timp ce parlamentarii…

- Apare prima reactie din PSD Timis dupa ce primarul comunei Jebel Sabin Bociu a scris pe Facebook ca Liviu Dragnea ar trebui sa plece din fruntea PSD si ca toti cei care il sustin sunt sinucigasi politic."Președintele PSD, Liviu Dragnea, viziteaza comuna Jebel. Cu aceasta ocazie primarul Sabin…