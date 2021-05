Scrisoarea foștilor generali și amirali din SUA către țară Peste 100 de foști generali și amirali americani cer cetațenilor sa-și apere țara de democrații care imping Statele Unite spre marxism și comunism. Intr-o scrisoare deschisa, semnatarii pun la indoiala capacitatea lui Joe Biden de a conduce țara. „Națiunea nostra este in mare pericol. Suntem intr-o lupta pentru supraviețuirea noastra ca o republica constituționala, așa cum nu s-a mai intamplat de la fondarea noastra in 1776. Conflictul este intre suporterii socialismului și marxismului și suporterii libertaților constituționale” Militarii in retragere acuza faptul ca Democrații ajunși la putere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

