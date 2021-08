Scrisoarea emoționantă a unei adolescente din Afganistan către Angelina Jolie Angelina Jolie și-a deschis un cont pe rețeaua de socializare Instagram pentru a transmite la cat mai multe persoane scrisoarea emoționanta pe care a primit-o de la o adolescenta din Afganistan. La aproximativ 14 ore de la prima postare, contul vedetei de la Hollywood, mama adoptiva și in același timp emisar special al Organizației Națiunilor Unite pentru refugiați, avea 4,5 milioane de urmaritori, iar scrisoarea a devenit virala, cu peste 1,5 milioane de aprecieri. „Aceasta este o scrisoare care mi-a fost trimisa de o adolescenta din Afganistan. Chiar acum, oamenii din Afganistan iși pierd posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

