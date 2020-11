Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va lua parte luni la „Ora primului ministru”, in cadrul careia va prezenta in plenul Camerei Deputatilor stadiul in care se afla elaborarea bugetelor de stat si al asigurarilor sociale. Principalele declaratii ale premierului, in Parlament Ma surprinde aceasta chemare tocmai…

- VESTE EXCELENTA Pentru barladeni si vasluieni, noua lege adoptata vine ca o manusa, domeniile publice fiind sufocate de masini parcate ilegal. Camera Deputatilor a adoptat marti, 3 noiembrie, un proiect de lege care se refera la obligatiile pe care le au institutiile, persoanele fizice si juridice in…

- Consumatorii datornici vor putea sa iși vanda singuri bunurile luate in leasing, potrivit unei prevederi cuprinse intr-un proiect care a primit votul final in Camera Deputaților. Anterior, o lege similara fusese respinsa de Curtea Constituționala. Inițiatorul a modificat proiectul și l-a depus din nou…

- Un tata de 38 de ani din Iași a ramas singur cu șapte copii. Soția lui a murit subit in urma cu un an, iar de atunci barbatul ii crește singur pe cei șapte minori. Marian Galii merge o data la trei luni sa doneze sange pentru a primi bonuri de masa sa-și hraneasca pe Articolul Povestea emoționanta a…

- OFERTA…In orasul lui Paval s-a facut dreptate. Consiliul Local, care este forul decident, va fi condus de USR-PNL, iar executantul va fi al primarului, gospodarul Vasile Paval. Nici nu se putea mai bine. Numai ca, de frica ca scheletele din sertarele primariei sa nu iasa la iveala, se incearca din rasputeri…

- Judecatorii Curții Constituționale au respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și au decis ca Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an. Pe 17 august, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor…

- SE POATE… Satul sa vada cum Vasluiul se scufunda din ce in ce mai mult in saracie, Marius Arcaleanu ia atitudine. Candideaza la functia de presedinte al Consiliului Judetean Vaslui din dorinta de a scapa judetul de PSD, partid sub conducerea caruia, de 30 ani, Vasluiul nu reuseste sa atraga investitori…

- POZA DE COLECTIE…Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, a tinut sa fie alaturi de edilul Vasile Paval la depunerea dosarului de candidat pentru un nou mandat de primar al municipiului Vaslui. A fost pentru prima data cand seful PSD Vaslui a fost surprins purtand masca de protectie, acesta…