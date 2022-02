Scrisoarea deschisă a Sindicatului Liber din învățământ Satu Mare Stimata Doamna/ Stimata Domnule SENATOR, Avand in vedere ca in perioada imediat urmatoare Plenul Senatului va vota, in calitate de prima camera, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, va solicitam sa votați amendamentele propuse de cele trei federații reprezentative din invațamant (anexate prezentei), care inseamna acordarea salariilor de baza prevazute in Legea-cadru nr. 153/2017, precum și a altor drepturi care izvorasc din… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

