Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit, la finalul Summitului NATO de la Madrid, despre suplimentarea trupelor aliate pe teritoriul Romaniei in perioada urmatoare, cat si despre repozitionarea echipamentelor si munitiei pe teritoriul fiecarui stat aliat de pe Flancul Estic, pentru a asigura…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat joi, in marja Summitului NATO de la Madrid, ca suplimentarea trupelor aliate in Romania este in favoarea intereselor de securitate ale tarii noastre.

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit, in cadrul unei emisiuni la B1 Tv, despre rezolutiile Summitului NATO de saptamana viitoare, dar si despre felul in care tara noastra este vazuta in interiorul Aliantei, precizand ca Romania este „un aliat respectat”.

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe a declarat, luni seara, la Digi24, despre vizita lui Klaus Iohannis in Kiev ca aceasta va fi anunțata, daca va exista, doar de Administrația Prezidențiala, potrivit News. „Vizitele presedintelui si programul acestuia sunt anuntate doar de catre Administratia Prezidentiala.…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu spune ca Premiul European Carol al IV-lea al Asociației Germanilor Sudeți, decernat sambata președintelui Klaus Iohannis, reprezinta „o binemeritata recunoaștere și apreciere la nivel internațional” pentru Romania și romani și se declara „onorat” ca a facut parte…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, sambata, ca Ambasada Romaniei la Kiev si-a reluat activitatea. „Ma bucur sa anunt ca incepand de astazi Ambasada Romaniei la Kiev si-a reluat activitatea. Romania este pe deplin alaturi de partenerul sau Ucraina in lupta indrazneata pentru libertate!”,…

- Autoritatile romane au decis, marti, redeschiderea Ambasadei Romaniei la Kiev, anuntul fiind facut de catre ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. "Autoritatile romane au decis redeschiderea Ambasadei Romaniei in Ucraina, la Kiev", a scris, marti, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu pe Twitter. Potrivit…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis duminica ca Romania dorește o ancheta internaționala cu privire la atrocitațile reclamate de ucraineni in localitațile ocupate de invadatorii ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…