Stiri pe aceeasi tema

- Papa Pius al XII-lea, liderul Bisericii Catolice in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, stia despre Holocaust, a declarat un cercetator pe baza unei scrisori gasite in arhivele Vaticanului.

- Papa Pius al XII-lea, suveranul Bisericii Catolice in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, stia despre Holocaust, a declarat un cercetator pe baza unei scrisori gasite in arhivele Vaticanului, transmite sambata agentia ANSA.

- Un cercetator a adus la lumina un document surprinzator din arhivele Vaticanului, care sugereaza ca Papa Pius al XII-lea, liderul Bisericii Catolice in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, ar fi știut mai multe despre Holocaust decat se credea anterior. Scrisoarea, adresata secretarului personal…

- Papa Pius al XII-lea, liderul Bisericii Catolice in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, stia despre Holocaust, a declarat un cercetator pe baza unei scrisori gasite in arhivele Vaticanului, transmite sambata agentia ANSA, citata de Agerpres.

- Studium Green, impreuna cu asociatul sau majoritar, dl Dorin Bob, doresc sa faca o serie de precizari si dezmintiri legate de informatiile eronate si defaimatoare aparute in spațiul public cu privire la procedurile litigioase aflate in curs de desfasurare contra Carpathia LLC (controlata de apropiatii…

- FC Argeș a transmis un comunicat de presa prin care a lamurit situația numirii lui Nicolae Dica in postura de antrenor principal la formația din Trivale. ”Clubul FC Argeș iși exprima poziția cu privire la schimbul de declarații in care a fost implicat in mass-media, referitor la numirea noului antrenor…

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala de la Kiev, Oleksi Danilov, a declarat ca trebuie sa asteptam poziția oficiala a Turciei cu privire la explozia de luni din portul Derince. Oficialul a facut declaratia respectiva dupa ce a fost intrebat daca explozia din Turcia are legatura…

- Dolarul american isi va mentine pozitia de moneda dominanta in constituirea rezervelor in urmatorul deceniu in pofida apelurilor in crestere venite din partea unor tari pentru adoptarea unor alternative, releva un sondaj anual realizat in randul bancilor centrale, potrivit Financial Times.Un sondaj…