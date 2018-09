Stiri pe aceeasi tema

- ''Am citit scrisoarea colegilor. Principiile enuntate sunt normale, democratice, insa se aduc o serie de acuze bazate in mare parte pe presupuneri, continuand cu potentiale solutii care sunt in planul de guvernare. Ei acuza in scrisoare si faptul ca PSD a scazut in sondaje. Eu spun ca, la Brasov,…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. Cei trei propun ca Vorica Dancila sa…

- "Le urez succes tuturor celor care au inteles in al 12-lea ceas ca Grupul lui Dragnea duce Romania, Parlamentul, Guvernul si PSD la dezastru! Sper ca ei sa salveze ce mai este de salvat si sa gandeasca o strategie de revenire pe calea normalitatii! ProRomania si eu (ca om politic de stanga, fost…

