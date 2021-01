Stiri pe aceeasi tema

- RETROSPECTIVA: 2020, anul cu cel mai mare deficit bugetar din istorie și cele mai mari imprumuturi. Chiar și așa, Romania iși pastreaza ratingul suveran Cu o economie pe creștere constanta in ultimii ani, Romania va termina anul 2020 cu un deficit bugetar istoric și datorii uriașe, dupa ce pandemia…

- Comisia Europeana a platit marți a treia tranșa, in valoare de 8,5 miliarde de euro, din imprumutul acordat in cadrul instrumentului SURE, catre cinci state membre, se arata intr-un comunicat al Executivul comunitar, precizeaza profit.ro . Astfel, Romania a primit 3 miliarde de euro, Belgia – 2 miliarde…

- Romania a primit trei miliarde de euro din creditul de la UE, pentru acoperirea cheltuielilor generate de pandemie. CE se imprumuta la dobanzi negative pentru statele membre Comisia Europeana a platit marti a treia transa, in valoare de 8,5 miliarde de euro, din imprumutul acordat in cadrul instrumentului…

- Romania a primit trei miliarde de euro din creditul de la UE, pentru susținerea cheltuielilor generate de pandemie. CE se imprumuta la dobanzi negative pentru statele membre Comisia Europeana a platit marti a treia transa, in valoare de 8,5 miliarde de euro, din imprumutul acordat in cadrul instrumentului…

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a aratat ca se dorește intrarea intr-o zona de neutralitate, adica fara stimulente fiscale, la finalul anului viitor, astfel incat…

- "Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, cea mai mare parte a anului, dar intentia mea este sa ne mutam in zona de neutralitate la finalul anului viitor, astfel incat, odata iesiti din dificultate, sa avem o politica fiscala aciclica. De fapt acesta…

- Parlamentul European este din ce in ce mai ingrijorat ca cetațenii a patru țari UE au in continuare nevoie de viza pentru a calatori in SUA, in timp ce toți cetațenii SUA pot intra in UE fara viza, se arata intr-un comunicat dat publicitații luni de biroul de informare al PE de la București. Potrivit…

- "Delegația Romaniei din Parlamentul European trebuie sa fie unita in jurul poziției președintelui Klaus Iohannis privind folosirea gazului in perioada de tranziție catre economia verde. Liderii UE au discutat ieri la Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles pe marginea propunerii facute…