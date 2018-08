„Nu știu pentru cine face lobby, nu am auzit sa fie angajat pentru cineva din Romania, in așa fel incat sa se justifice in cel mai mic fel aceasta afirmație. In schimb, ceea ce știu de Giuliani este ca s-a remarcat ca procuror in combaterea mafiei adevarate din New York, apoi a avut un mandat lung de primar al New York-ului. (...) Este o personalitate și in domeniul justiției și in viața publica din Statele Unite”, a declarat Calin Popescu-Tariceanu, marți, 28 august.

„Au incercat sa le țina sub preș”

„Lucrurile despre care mulți din Romania au incercat sa le țina sub preș, abuzurile…