Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Pruna, fost ministru al justitiei, apreciaza ca "ciudata" ideea constituirii unei comisii internationale care sa analizeze impactul protocoalelor secrete asupra sistemului de justitie, idee avansata de Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, intr-o scrisoare transmisa autoritatilor romane…

- Razvan Prișca a fost primul din tabara Partidului Național Liberal care s-a exprimat cu privire la scrisoarea lui Rudolph Giuliani in care sunt criticate anumite practici din justiția din Romania. Liberalul susține ca avocatul lui Donald Trump a fost cumparat pentru a da astfel de declarații.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis luni ca pozitia exprimata de ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, referitor la scrisoarea transmisa autoritatilor de la Bucuresti de avocatul presedintelui presedintelui american Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu a fost aprobata la nivelul…

- Rudolph Giuliani și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu „prejudiciul adus statului de drept in Romania". Potrivit acestuia, progresele au fost subminate grav de excesele DNA, facute in numele „aplicarii legii". Giuliani incurajeaza Romania sa isi reafirme angajamentul de a investiga si judeca…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, scrisoare catre oficialii romani, in care cere verificarea protocoalelor secrete din justiție. Rudolph Giuliani, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani, printre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, in legatura cu scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, trimisa presedintelui Klaus Iohannis in care cere verificarea protocoalelor, ca Giuliani spune ceea ce a spus si el, nefiind nimic nou, adica protocoalele sunt nefiresti.

- Va prezentam integral scrisoarea obtinuta de MEDIAFAX si care a fost transmisa presedintelui Klaus Iohannis de catre avocatul lui Donald Trump: "Prejudiciul adus statului de drept, sub pretextul aplicarii legii" Draga domnule presedinte Iohannis Va scriu ca sa imi exprim ingrijorarea in legatura cu…

- Fostul primar al New-Yorkului, Rudolph GIuliani, este de parere ca nu exista motive pentru declansarea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump. In opinia lui, in cazul unui impeachment, populatia...