Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis luni ca pozitia exprimata de ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, referitor la scrisoarea transmisa autoritatilor de la Bucuresti de avocatul presedintelui presedintelui american Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu a fost aprobata la nivelul…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, saluta scrisoarea lui Rudolph Giuliani trimisa oficialilor romani, spunand intr-o postare pe Facebook ca eforturile sale de a aduce la cunoștința lui Donald Trump situația reala din Romania `au avut sens și au fost incununate cu succes`.„L-am informat direct…

- Rudolph Giuliani și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu „prejudiciul adus statului de drept in Romania". Potrivit acestuia, progresele au fost subminate grav de excesele DNA, facute in numele „aplicarii legii". Giuliani incurajeaza Romania sa isi reafirme angajamentul de a investiga si judeca…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor. Concret, avocatul…

- "Un personaj spumos și extrem de combativ in discuțiile din Statele Unite, nu știu daca mai e avocatul lui Donald Trump. In orice caz, ea este expresia unui lobby, inițiat de anumite forțe care sunt interesate de apararea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiția, asta va spun clar"a…

- Va prezentam integral scrisoarea obtinuta de MEDIAFAX si care a fost transmisa presedintelui Klaus Iohannis de catre avocatul lui Donald Trump: "Prejudiciul adus statului de drept, sub pretextul aplicarii legii" Draga domnule presedinte Iohannis Va scriu ca sa imi exprim ingrijorarea in legatura cu…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marti, la Guvern, cu Devin Nunes, presedintele Comitetului Permanent pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite. Despre temele discuției nu au fost oferite foarte multe informații. Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca este vorba despre importanța…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea fi audiat in investigatia privind contactele echipei de campanie electorala cu Rusia, afirma avocatul acestuia, Rudolph Giuliani, sugerand insa ca eventualele "contacte" cu Moscova nici macar nu sunt o infractiune. Rudy Giuliani a denuntat ancheta coordonata…