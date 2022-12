Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Lucian Bode a transmis o scrisoare catre omologul sau din Austria, dupa votul pentru Schengen. Lucian Bode, scrisoare dura catre ministrul de Interne al Austriei, dupa votul pentru Schengen: Un joc politic nedemn “Domnule ministru, Marturisesc ca speram sa va scriu aceasta scrisoare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, i-a transmis o scrisoare deschisa lui Gerhard Karner, omologul austriac, in care isi exprima „profunda indignare” fata de votul din Consiliul JAI impotriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen, dupa ce anterior, la Viena, a dat asigurari ca este „un prieten…

- Scrisoare deschisa adresata lui Gerhard Karner, ministrul de interne al Austriei Domnule ministru, Marturisesc ca speram sa va scriu aceasta scrisoare in același spirit in care am scris omologilor mei din celelalte state membre UE, omologii mei și ai dumneavoastra, cei care au asigurat un demers corect…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, iși exprima nedumerirea fața de decizia Austriei de a acorda un vot negativ intrarii Romaniei in spațiul Schengen intr-o scrisoare deschisa transmisa ministrului de Interne din Austria, Gerhard Karner. ”Pe minciuni și nedreptate nu se poate construi nimic mareț și…

- Ministrul de Internei a trimis o scrisoare deschisa lui Gerhard Karner, omologul sau austriac, dupa votul din Consiliul JAI, privind aderarea Romaniei la Schengen. Redam in continuare continutul integral al scrisoriiScrisoare deschisa adresata lui Gerhard Karner, ministrul de interne al AustrieiDomnule…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, i-a transmis omologului sau austriac Gerhard Karner, intr-o scrisoare deschisa, ca este „profund indignat”, in contextul in care Karner l-a asigurat intr-o discuție privata, pe 23 noiembrie, ca Romania nu este vizata de acuzațiile Austriei privind valul migraționist,…

- Problemele de migratie cu care se confrunta Austria nu pot fi imputate Romaniei, precizeaza marti ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Acesta reitereaza ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen."In mod categoric, tara noastra nu poate fi sanctionata…

- Problemele de migratie cu care se confrunta Austria nu pot fi imputate Romaniei, precizeaza marti ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Acesta reitereaza ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen."In mod categoric, tara noastra nu poate fi sanctionata…