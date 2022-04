Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul unitații de pușcași marini ucraineni din orașul asediat-port Mariupol i-a scris o scrisoare Papei Francisc, in care ii solicita acestuia sa-i salveze pe oamenii care sunt inca blocați in oraș aflat sub tirul bombardamentelor intense ale rușilor, relateaza CNN . „Sanctitatea Voastra, Papa…

- De aceasta data, ii revine Moscovei sa anunte o lovitura majora pe frontul de la Mariupol. Volodimir Baraniuk, comandantul Brigazii 36 Marine a Ucrainei, ar fi fost doborat. Cadavrul sau a fost gasit de militieni pro-rusi care participau la asediu impreuna cu fortele regulate ale Moscovei si cu ceceni.…

- Colonelul Alexei Sarov, comandantul Brigazii 810 de puscasi marini a armatei ruse, a fost ucis in apropiere de Mariupol, transmit ucrainenii. Acesta ar fi cel de al 15-lea comandant de top de la inceputul razboiului cu Ucraina. Moartea colonelului Alexei Sarov vine in timp ce Rusia continua sa sufere…