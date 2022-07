Reprezentantii Serviciului Vamal al Republicii Moldova, vizita de studiu in Portul Constanta

In perioada 11 12 iulie, oficialii Serviciului Vamal al Republicii Moldova se afla intr o vizita de studiu in Portul Constanta. Aceasta face parte din programul misiunii bilaterale in Moldova, organizata de Biroul consilierului… [citeste mai departe]