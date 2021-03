Cinci lideri europeni au semnat o scrisoare deschisa in care acuza inegalitați in distribuirea vaccinurilor anti-coronavirus in țarile membre ale Uniunii Europene. Conform DPA și Agerpres, cele cinci țari semnatare fac apel la comunicare astfel incat pe viitor sa se asigure distributia echitabila a dozelor de vaccin anti-Covid. Liderii europeni acuza ca actualul sistem genereaza inegalitați uriașe intre statele membre. Scrisoarea a fost semnata de Sefii de guvern din Austria, Bulgaria, Letonia, Slovenia si Republica Ceha. „Actualul sistem va continua sa creeze si sa exacerbeze disparitati uriase…