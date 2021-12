Scrisoare deschisă pentru Iohannis despre Certificatul covid: Nu vă aliați cu extremiștii Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu, foștii miniștri USR ai Sanatații, anunța intr-o scrisoare deschisa adresata președintelui Klaus Iohannis ca susțin proiectul actualului ministru, Alexandru Rafila, și ii cer șefului statului sa nu blocheze legea care ar condiționa accesul la munca de Certificatul Electronic Covid. Cei doi foști miniștri il acuza pe Iohannis ca in luna iulie, cand i-ar fi propus instituirea certificatului verde pentru acces in spații neesențiale in weekend, ar fi refuzat impreuna cu fostul premier Florin Cițu. Mihaila și Voiculescu ii cer lui Iohannis sa nu cedeze presiunii AUR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Foștii miniștri USR ai sanatații ii cer președintelui Iohannis „sa nu repete greșelile din valurile 3 și 4 ale pandemiei”, cand „ați refuzat alaturi de fostul premier Cițu orice masuri menite sa protejeze viața oamenilor”. Intr-o scrisoare deschisa, transmisa dupa discuțiile din coaliție legate de abandonarea…

- Scrisoarea deschisa adresata de foștii miniștri ai Sanatații Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu președintelui Klaus Iohannis:"Domnule președinte Klaus Iohannis,Aflam ca ați chemat liderii coaliției la ordine și ca, in urma acestei intalniri, ar urma sa fie modificata Legea Certificatului Verde.Fara obligativitatea…

