Agricultorii romani sunt in mare pierdere. Compensatiile financiare date de stat nu acopera nici pe departe pierderile. Fermierii arata ca deși s-a anunțat ca in perioada 15 martie-15 septembrie au fost interzise importurile de grau, orz, rapița, floarea-soarelui și porumb din Ucraina in Romania, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, autoritațile europene, ucrainene și naționale nu au respectat acest lucru. Fermierii au transmis o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu, ministrului de externe Luminița Odobescu, ministrului finanțelor Marcel Boloș, ministrului…