Scrisoare deschisă către țățica Rodica Draga țațica, iți graim de departe, vorba poetului, «nu din gura, ci din carte...». Iți scriem imboldiți de dulcea suferința ca ești a noastra, bucațica rupta din prostia, ignoranța și indiferența acestui popor care te-a facut senatoare cu 3% din voturi. Iți scriem pentru ca speranța moare ultima și nutrim convingerea ca orice ales merita o a doua șansa. In sfarșit, țațica Rodica, iși scriem ca sa te rugam public sa te oprești. Pentru ca acolo, in Parlamentul Romaniei, din pacate ne reprezinți și pe noi. Da, ai imunitate parlamentara orice ai spune și oricat ți-ai pune poalele tale parlamentare… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

