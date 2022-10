Scrisoare deschisă către premier și ministrul Energiei: „Schimbările legislative de pe o zi pe alta duc la blocaje totale în firme” Reprezentantii a 55 de companii mari si foarte mari din judetul Sibiu atrag atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului si ministrului Energiei, asupra dificultatilor cu care se confrunta marile companii, in condițiile in care Guvernul „schimba peste noapte regulile”. Oamenii de afaceri cer organizarea „in cel mai scurt timp posibil” a unei intalniri in care […] The post Scrisoare deschisa catre premier și ministrul Energiei: „Schimbarile legislative de pe o zi pe alta duc la blocaje totale in firme” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

