Cum arata traficul de marfuri inregistrat de la inceputul anului 2021 in porturile maritime romanesti

Traficul total de marfuri este de 44,99 milioane tone in primele 8 luni ale anului 2021. Traficul de marfuri inregistrat de la inceputul anului 2021 in porturile maritime romanesti se mentine in crestere.Traficul… [citeste mai departe]