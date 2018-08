Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana intervine in cel mai fierbinte scandal din Romania, cel al evaluarii activitații procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar.Intrebat de HotNews.ro in legatura cu procedura de evaluare a activitații procurorului general Augustin Lazar anunțata de catre ministrul Justiției,…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc susține ca omul politic Tudorel Toader acționeaza la ordin in cazul evaluarii procurorului general. „Este clar, ca lumina zilei, ca ministrului Justiției i s-a cerut demiterea lui Augustin Lazar. Demiterea procurorului general ar putea fi cadoul ALDE pentru socrul mare”,…

- „Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstantial. Eu am observat de-a lungul timpului, si probabil ati observat si dumneavoastra, cum Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are. Eu am observat…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, isi exercita mai departe ”misiunea de sluga a PSD” si vrea inlocuirea lui Augustin Lazar pentru a ascunde vinovatii pentru evenimentele din 10 august.

- Fostul premier, Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, incearca sa puna presiune pe dosarul legat de protestul din 10 august prin anuntul privind evaluarea activitatii manageriale a procurorului general Augustin Lazar, scrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu procedura de evaluare declansata de ministrul Justitiei in cazul procurorului general si spune ca Tudorel Toader actioneaza ''in numele grupului de infractori care conduc Romania'', pentru a-l indeparta din functie pe Augustin Lazar.…

- Intrebat de jurnaliști cand va prezenta evaluarea deja anunțata a lui Augustin Lazar, ministrul Justiției a raspuns scurt: ”cand va veni vremea”. Tudorel Toader a fost neclar cu privire la o posibila cerere de revocare din funcție a procurorului general, argumentand ca trebuie, mai intai de toate,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a lasat sa se ințeleaga, marți, intr-un interviu acordat DC News, ca procurorul general Augustin Lazar ar urma sa fie supus unei evaluari asemanatoare celei la care a fost supusa Laura Codruța Kovesi. Ministrul justiției a dezvaluit și cum a primit de la procurorul…