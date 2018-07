Scrisoare de pe planeta care nu mai e Pamantul s-a stricat definitiv Cad frunzele in iulie ca-n toamna Iar eu devin la randu-mi relativ Nimic, din ce era, nu mai inseamna S-a imbatat Cel Veșnic la butoane? Le-apasa stramb, sau e doar nemilos Cuprins de ale neiertarii toane Cu muritorii maturand pe jos? Eu cred ca-n treaba asta suntem noi […] Articolul Scrisoare de pe planeta care nu mai e apare prima data in AM Press . Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stimate domnule Lucian Avramescu, Va trimit insemnarile facute de mine in timpul lecturarii romanului si dupa aceea.M-as bucura sa va intereseaza opiniile cititorului impatimit care sunt,de aceea va rog sa scuzati stangaciile acestei intreprinderi! ,,Despre singuratate,, este cartea pe care am asteptat-o,dupa…

- Este tipul de cancer care inspaimanta atat pe medici, cat si pe pacienti pentru ca este diagnosticat tarziu si rata de mortalitate este foarte mare. Semnele incep sa apara dupa ce tumora a ajuns la o dimensiune considerabila. Din acel moment pacientul poate intra oricand in metastaza. Iata care sunt…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind organizarea judiciara, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. Pe 28 iunie, presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate…

- Meciul din semifinalele Cupei Mondiale de fotbal contra Croatiei, de miercuri seara, va fi cel mai important test pentru actuala nationala a Angliei, a declarat fostul international Steven Gerrard, in prezent antrenorul echipei Glasgow Rangers, conform Agerpres. ”Sunt foarte incantat de tot ceea ce…

- Cu toate ca președintele Klaus Iohannis a afirmat in mod repetat ca nu are motive s-o demita pe șefa DNA, astazi, printr-un comunicat transmis prin purtatorul de cuvant de la Cotroceni, națiunea fost informata ca președintele a semnat in aceasta dimineața decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- SUA, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, prin ambasadele lor la București, cer Romaniei – in calitatea de parteneri ai țarii noastre – sa evite shimbarile legislației in Justiție care pot slabi statul de drept și lupta impotriva corupției.…

- Urmatorii ani vor reprezenta mutarea industriilor grele de pe Pamant pe planete, luni sau chiar asteroizi, sustine Bezos. Planeta noastra va fi rezervata doar locuitului si industriei usoare, a adaugat el. Conform Independent, pentru a ajunge in acest viitor, Bezos spera ca racheta companiei sale Blue…

- Judecatorii CCR sesizeaza Comisia de la Veneția si Consiliul Europei, in legatura cu „atacurile virulente declanșate impotriva Curții Constituționale, prin care unii reprezentanți ai unor autoritați publice, precum și ai unor partide parlamentare au discreditat și delegitimat autoritatea acestei instituții”.…