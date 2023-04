Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa vineri…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…

- La doar cateva zile dupa ce AUR a cerut o ancheta oficiala privind cerealele din Ucraina, care ar fi pline de pesticide, Petre Daea reacționeaza și susține ca nu s-au inregistrat depasiri ale parametrilor de calitate. „Autoritatea Sanitar-Veterinara, care vegheaza la calitatea produselor care intra…

- Presedintele american, Joe Biden, se va intalni, astazi, la Varsovia cu liderii Formatului Bucuresti 9, din care fac parte Romania, Polonia, cele trei state baltice, Bulgaria, Cehia, Slovacia si Ungaria. Toate aceste tari sunt membre ale NATO si multe dintre ele au exprimat, in contextul agresivitatii…

- Concurența cu cerealele mai ieftine din Ucraina este o preocupare tot mai mare pentru țarile est-europene, care au ridicat problema intr-o scrisoare comuna, inaintea reuniunii ministeriale de la Bruxelles. Ei se plang ca cerealele ieftine ucrainene in loc sa plece mai departe prin ”coridoarele de…