Scrisoare către timișeni, din partea candidatului ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin (P) Dragi timișeni, Ma adresez dumneavoastra cu respectul pe care vi-l port și onoarea de a va fi reprezentat in trecut in cea mai importanta funcție administrativa a județului, cea de președinte al Consiliului Județean Timiș. Am ales sa vin in fața dumneavoastra prin acest mijloc, o scrisoare, mai ales ca suntem intr-o perioada in care oamenii scriu mai puțin, vorbesc indirect și se indeparteaza unul de celalalt. Suntem in fața unor alegeri locale ce se desfașoara intr-un climat incert, nesigur, plin de temeri și indoieli. Probabil ca cei mai mulți dintre concetațeni sunt satui de… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragi timișeni, Ma adresez dumneavoastra cu respectul pe care vi-l port și onoarea de a va fi reprezentat in trecut in cea mai importanta funcție administrativa a județului, cea de președinte al Consiliului Județean Timiș. Am ales sa vin in fața dumneavoastra prin acest mijloc, o scrisoare, mai ales…

- Scrisoare catre timișeni Din partea candidatului ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin Dragi timișeni, Ma adresez dumneavoastra cu respectul pe care vi-l port și onoarea de a va fi reprezentat in trecut in cea mai importanta funcție administrativa a județului, cea de președinte…

- Dragi banațeni, Pe 27 septembrie suntem chemați la urne pentru a decide cine va conduce destinele orașelor și comunelor din județul nostru in urmatorii patru ani. Tot atunci, vom da și votul pentru președintele Consiliului Județean Timiș. Este un vot cu adevarat insemnat, pentru ca cel care se va afla…

- Finalul acestei saptamani a marcat și revenirea oficiala a lui Titu Bojin in lupta electorala. Alaturi de ALDE, acesta va incerca sa recaștige președinția Consiliului Județean Timiș, instituție pe care a mai condus-o timp de patru ani, intre 2012 și 2016.

- S-a decis! Titu Bojin candideaza la Consiliul Județean Timiș, din partea ALDE. Fostul președinte al CJ Timiș a semnat adeziunea la ALDE și și-a anunțat candidatura la șefia administrației județene.

- A incercat pana in ultima clipa sa-i convinga pe cei din PSD si Pro Romania sa formeze o alianta de stanga la nivel local, care sa-i sustina candidatura la presedintia CJ Timis, dar n-a reusit. Astfel ca s-a inscris in ALDE, partidul care se revendica a fi format din „adevaratii liberali” si va candida…

- Titu Bojin, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a devenit membru al ALDE și va fi susținut la alegerile locale pentru o noua candidatura la Consiliul Județean Timiș. „Intotdeauna am fost un om de centru-stanga și știu ca ALDE, partid liberal autentic, iși asuma și promoveaza…

- Stimate domnule prim ministru, Ludovic ORBANCu regret va informez asupra faptului ca, urmare a intalnirii pe care am avut o in cabinetul dumneavoastra in cursul zilei de marti 21.07.2020, la ora 1400 candidatul la functia de primar al comunei Cumpana din partea PNL a tinut sa faca o postare calomnioasa…