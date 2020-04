Stiri pe aceeasi tema

- Liderii mai multor partide parlamentare au trimis, luni, o scrisoare premierului Ludovic Orban in care cer organizarea unor intalniri de lucru periodice pentru a discuta masurile pe care Guvernul le are in vedere in aceasta perioada de criza generata de coronavirus, precum si a altora ce se vor mai…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a transmis marți ca toți liderii grupurilor parlamentare ale PSD, Pro Romania, ALDE, USR, PMP, UDMR și minoritați naționale, cu excepția PNL, au convenit sa ii trimita premierului Ludovic Orban o solicitare de participare la o discuție cu Parlamentul pe tema crizei…

- Toate partidele parlamentare, cu excepția PNL, i-au trimis o scrisoare premierului Ludovic Orban, prin care cer ca Guvernul și Parlamentul sa lucreze impreuna pentru un plan național pentru romanii afectați de criza coronavirus și pentru mediul de afaceri.

- Guvernul a intervenit pentru achiziționarea echipamentelor medicale Ludovic Orban. Foto: gov.ro Guvernul a intervenit politic și diplomatic în mai multe țari, pentru achiziționarea echipamentelor medicale destinate protecției cadrelor medicale, în contextul pandemie de coronavirus…

- "O clarificare: nu este nevoie de niciun fel certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze acea linie de credit pentru investitii sau capital de lucru care sunt garantate pana la 90 la suta din credit, cu dobanda subventionata 100 la suta pe perioada starii de urgenta. Pentru…

- Guvernul a aprobat masuri menite sa diminueze efectele crizei #coronavirus Foto arhiva Guvernul a aprobat un set de masuri menite sa diminueze efectele negative ale crizei generate de coronavirus asupra companiilor nevoite sa-si suspende activitatea. Între aceste masuri se numara plata…

- Deputatul PMP Robert Turcescu a cerut vineri inchiderea de urgenta a Parlamentului dupa ce senatorul Vergil Chitac a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus, senatorul participand luni la o sedinta la care au fost premierul Ludovic Orban, mai multi senatori si deputati PNL precum si ministri.„Ați…

- Toate informațiile arata ca Ludovic Orban, innebunit de perspectiva de a pierde guvernul și partidul daca Florin Cițu devine premier, l-a presat pe acesta sa renunțe la mandatul de premier desemnat cu jumatate de ora inainte de votul final. Nu e clar la acest moment care e implicarea președintelui…