Scrisoare către limba română. Începe, ca orice scrisoare, cu dragă limbă română Draga limba romana! Cand vad cum și cat ești de masacrata peste tot, deci, și prin ziare și prin carți, ma apuca nu doar tristețea, ci și durerea de cap. Oameni despre care ai crede ca au trecut pe la școala, adica zic ca nu doar au ocupat locul in banca degeaba, au și bagat ceva in devla, scriu va fii, a gandii, ușe, noștri, nu fa, nu zi, aibe, ca și, dumineca și inca in alte multe feluri și goange de-astea. Nu mai zic ca datorita și din cauza sunt incurcate intr-un mare fel! A, uitasem de se merita, folosit in draci de unele persoane care, cica, sunt pe tarlaua cuvantului scris! Si de vise confundat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

