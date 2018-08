Scrisoare către Juncker după o decizie-cheie a Curții Europene de Justiție In cuprinsul documentului, ei au solicitat o inițiativa a conducerii UE care sa plaseze Europa in fruntea cercetarii genomice la nivel mondial. Semnatarii subliniaza ca Uniunea Europeana nu trebuie sa rateze oportunitațile oferite de editarea genomica a plantelor. Scrisoarea sugereaza trei direcții de acțiune care ar permite Europei, prin intermediul sectoarelor public și privat, sa ajunga din nou, rapid, in fruntea inovației in sectorul de creștere a plantelor, in interesul consumatorilor, fermierilor, mediului și industriei. Direcțiile de acțiune propuse sunt: 1. Adoptarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

