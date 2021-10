Un numar de 17 parlamentari din USR, PNL și grupului minoritaților trag un semnal de alarma cu privire la situația furnizarii energiei termice in 27 de municipii din Romania care folosesc sisteme de incalzire centralizata. Intr-o scrisoare adresata guvernului și primului-ministru, semnatarii solicita luarea de masuri urgente necesare pentru asigurarea serviciului public de termoficare pe durata iernii. Semnatarii scrisorii arata ca multe din companiile de termoficare din Romania sunt in colaps financiar determinat, in mare parte, de creșterea accelerata a prețului la gaze naturale in ultimele…