Scrisoare către Ciolacu: Aţi condus România doar în folosul corupţilor. Jaf, sărăcie şi siluirea justiţiei De asemenea, liberalii sustin ca PSD a tinut Romania in saracie si a secatuit-o, determinandu-i pe romani sa-si paraseasca tara, astfel ca partidul condus de Ciolacu "nu mai are dreptul moral de a conduce Romania, nici acum, nici alta data, pana cand nu veti demonstra ca sunteti capabili sa produceti altceva decat jaf, saracie si siluirea justitiei". In București au inceput sa se fure trotinetele electrice lasate pe strada pentru a fi inchiriate De asemenea, in epistola semnata de sefa organizatiei PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, precum si de presedintii celor sase organizatii de sectoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

