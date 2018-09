Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose le-a spus jurnaliștilor, luni, la Parlament, intrebat daca exista in PSD o scrisoare a nemulțumiților din partid, ca Declarația de Independența a SUA exista chiar daca unii nu au vazut-o și nici nu au semnat-o, scrie Mediafax.„Unii au susținut ca nu exista, ca ei…

- Deputatul PSD, Mihai Tudose a declarat luni, la Parlament ca scrisoarea prin care mai mulți lideri de organizații ii cer lui Liviu Dragnea convocarea unui Comitet executiv al PSD exista. Declarația fostului premier PSD apare in contextul in care mai mulți social-democrații au declarat public ca nu au…

- Mihai Tudose, fostul premier al Romaniei, unul dintre ”greii” care sunt in tabara opusa lui Liviu Dragnea, a facut o declarație interesanta referitoare la scrisoarea a aproape 30 de lideri care vor demiterea președintelui PSD.Intrebat daca scrisoarea chiar exista, Tudose a declarat in stilu-i…

- Indepartarea lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD a devenit o certitudine. Liderii partidului, dupa scanteia aprinsa de Gabriela Firea, s-au aliniat intr-o mișcare de revolta fața de stilul dictatorial in care Dragnea a ajuns sa conduca și controleze partidul. Conform Digi 24, numarul liderilor din…

- Surse social-democrate au declarat pentru Hotnews.ro ca situația in interiorul PSD se precipita. Peste 20 de lideri de organizații intenționeaza sa-i ceara președintelui PSD Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa convoace ședința Comitetului Executiv Național. Paul Stanescu, Niculae Badalau și Mihai…

- Strategul de comunicare al Pro România, Felix Rache, si apropiat al lui Mihai Tudose, lanseaza un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce s-a aflat ca liderul PSD, în calitate de ministru al Dezvoltarii a semnat protocol de colaborare cu SRI.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, spune ca partidul din care face parte este foarte unit in momente de ananghie. Declarația vine dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, in care liderii social-democrați au decis in unanimitate sa-l sprijine pe Liviu Dragnea, dupa ce a fost…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, spune ca partidul din care face parte este foarte unit in momente de ananghie. Declarația vine dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, in care liderii social-democrați au decis in unanimitate sa-l sprijine pe Liviu Dragnea, dupa ce a fost…