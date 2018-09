Scrisoare anti Dragnea din PSD. Liderul PSD Brașov, întrebare-cheie ”Ce am rezolvat cu aceasta scrisoare publica? Președintele Dragnea are susținere, daca ne uitam pe cifre, e o guvernare de succes. Nu ințeleg de unde aceasta dorința de putere. Unii dintre semnatari cred ca vor sa dea vina pe altcineva pentru ca nu reușesc ei sa-și duca proiectele la bun sfarșit. Punctele din scrisoare sunt acuze bazate pe presupuneri. Datoria noastra e sa urmarim implementarea programului de guvernare, nu sa ne luptam intre noi care e mai puternic. Fac un apel catre toți liderii și membrii PSD sa fim responsabili și onești. Avem nevoie de solidaritate, nu de dezbinare.” a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea partidului...

- Președintele interimar al PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a postat pe pagina personala de Facebook o „declarație de dragoste” fața de președintele partidului, Liviu Dragnea. „Am avut o intalnire cu liderii PSD din Transilvania și, dupa discuții argumentate, am ajuns la aceeași concluzie – Romania are…

- Liderii organizatiilor judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD Gabriel Zetea, lider al PSD Maramures.

- Presedintele interimar al PSD Brasov, Marius Dunca, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca presedintii din Transilvania il sustin pe liderul formatiunii Liviu Dragnea, iar luptele interne si dezbinarea nu fac bine partidului.''CExN este convocat de presedintele Dragnea. Liderii din Transilvania…

- Vicepreședintele PSD, Gabriela Firea a trimis vineri o scrisoare deschisa social democrațiilor in care le spune acestora ca nu dorește sa fie președinte al PSD. Firea spune ca "este nevoie de o noua abordare, in care conducerea partidului sa aiba un dialog permanent cu toți vectorii sai, incepand de…

- La intalnirea de saptamana trecuta, de la Neptun, liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca sunt 11 filiale județene PSD care au conducere interimara, fapt pentru care, in perioada urmatoare, trebuie sa se organizeze alegeri....

- Liderul PSD a afirmat ca nu au existat discutii cu liderul ALDE si cu premierul despre o eventuala remaniere, dar va exista o discutie despre "evaluarea actului de guvernare in sine". "Maine doamna premier va prezenta un fel de bilant al celor sase luni de guvernare (...) Nu va prezenta tot, dar va…

- In Capitala, mobilizarea la protest este facuta pentru ora 18.00, in Piata Victoriei. In cadrul evenimentului "Cod rosu de OUG" creat pe Facebook peste cinci mii de persoane s-au aratat interesate si aproape trei mii au precizat ca vor participa. "SOLIDARITATE! Hai in strada! Aceiasi…