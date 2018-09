Scrisoare anti-Dragnea. Arsene, PSD Neamț: Fac un apel către toți „Doresc sa incep de aceasta data cu o concluzie, și anume ca se incearca destabilizarea PSD și scindarea partidului. Este o situație in fața careia nu avem decat o varianta: unitatea! PSD s-a remarcat in politica romaneasca prin unitatea de care a dat dovada, prin rezultatele foarte bune obținute pentru Romania in timpul perioadelor in care s-a aflat la guvernare. In aceste momente, partidul traverseaza momente mai puțin faste, in care se incearca divizarea partidului, a membrilor sai. Nu aceasta este calea de urmat, in pofida tuturor semnalelor care apar de la diverși 'binevoitori'",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

