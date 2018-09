Scrisoare anti Dragnea. Adrian Țuțuianu, unul dintre semnatari, primele declarații "Este o scrisoare in care am incercat sa facem o succinta analiza a PSD și am propus masuri pe care trebuie sa le luam ca partid. Este foarte important sa avem in vedere interesele Romaniei și ale partidului și sa ne gandim la viitor. Noi suntem mai mulți, nu vom pleca din partid, nici din CEx. Nu cred ca lucrurile se inchid azi sau maine. Am facut un apel public la toți parlamentarii, la toți liderii de filiale județene sa ni se alature in acest demers care nu are la baza niciun fel de interese. Nu cred ca este cazul sa discutam de preluarea puterii, soluția pe care noi am propus-o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

