Scrisoare adresată premierului Orban: Liberalii din Galaţi cer dizolvarea conducerii filialei judeţene Printr-o scrisoare in posesia careia am intrat, liberalii din garda veche a PNL Galati cer conducerii centrale a partidului dizolvarea conducerii filialei judetene si numirea unei echipe interimare care sa coordoneze viitoarea campanie pentru alegerile parlamentare. Potrivit cotinuanului "Viata libera", autorii scrisorii acuza ruptura totala dintre conducerea filialei si membrii de partid, decizii discretionare, indepartarea celor mai multi membri, recompensarea unor apropiati pe criterii care ocolesc standardele eticii politice, dar si amatorismul si diletantismul care au dus la esecul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

