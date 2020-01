Scrimer de la CS Farul, calificat la Campionatul European

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul scrimer constantean Horia Nistor, de la CS Farul Constanta antrenoare, Mihaela Ion , si a asigurat participarea la Campionatul European de cadeti, intrecere care se va desfasura in Croatia, la Porec, in intervalul 22 26 februarie a.c.Horia a obtinut calificarea in urma clasarii in primii patru…

- Sebastian Guțiu imbina cu succes avocatura cu sportul. Mai precis cu tirul, unde a devenit campion mondial in proba de PPC (Precision Pistol Competition).Avocatul Sebastian Guțiu a inceput sa practice tirul in urma cu doi ani, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. In 2018 a caștigat Campionatul…

- Performanta deosebita pentru halterofilul constantean Ionut Tuca sportiv cu dubla legitimare, CSO Ovidiu CS Farul Constanta , care a cucerit doua medalii de aur la Campionatul European Under 15 de la Eilat Israel .Halterofilul din Ovidiu a concurat la categoria 102 kg si a urcat pe prima treapta a podiumului…

- Dupa ce, anul trecut, sportivul constanțean Andrei Timaru, in varsta de aproape 9 ani, a devenit campion național la tenis de camp, categoria roșu, iata ca și anul acesta reușește o noua performanța. La Turneul Campionilor Tenis 10 FRT & Teens, organizat de Federația Romana de Tenis, desfașurat la Brașov,…

- Dinamovista Bianca Pascu, medaliata cu bronz la Mondialele de la Budapesta, in proba de sabie, a fost desemnata sportivul anului 2019, joi, la gala Federatiei Romane de Scrima, scrie news.ro.Premiul pentru cel mai bun antrenor al anului a fost primit de catre Florin Zalomir. Cei mai…

- Fiul Iulianei Tudor este un impatimit al sportului și al mișcarii. Dupa o perioada in care a facut tenis, Tudor, in varsta de 9 ani, și-a indreptat atenția catre scrima, pe care o practica de aproape 3 ani.„Tudor este foarte pasionat de scrima. A inceput cu cate doua lectii pe saptamana, dar pentru…

- Sportivul grec s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 36 de minute. In cealalta semifinala se intalnesc austriacul Dominic Thiem, locul 5 mondial, si germanul Alexander Zverev, detinatorul trofeului si locul 7 ATP.

- Sportivul s-a remarcat recent la Campionatul Mondial de Tineret la Sambo, unde a cucerit medalia de aur, si sustine ca este motivat sa obtina noi victorii. Aflat in forma maxima, Colosul din Sibiu va concura la categoria plus 100 kg și este increzator ca va avea cea mai buna evoluție. Daniel…